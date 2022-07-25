Александр Бречалов: «Академия «Цифра» даст новый импульс развитию IT-сектора в Удмуртии»

Сегодня в академии обучаются 273 человека Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Удмуртии созданный в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» учебный центр дополнительного образования по подготовке IT-специалистов «Академия» «Цифра»» планирует выпускать до 500 выпускников каждый год, об этом в ходе аппаратного совещания при главе региона рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

На сегодняшний день в академии на 8 специальностях обучаются 273 человека – это как действующие специалисты, так и те, кто пока лишь присматривается к профессии.

«До конца этого года планируем выпустить 375 человек. В дальнейшем ставим перед собой цель увеличить эту цифру до 500 выпускников ежегодно», – заявил Меджитов.

За январь-апрель текущего года численность работников IT-сектора в республике выросла на 34,6% и составила почти 12 тыс. человек.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, «Академия» Центр» даст новый импульс развитию IT-сектора региона. Уже сегодня доходы от данной отрасли занимают большую долю в структуре бюджета республики – за последние 5 лет налоговые поступления выросли на 65%.

«Айтишники уже занимают все большую долю в структуре доходов бюджета Удмуртии. Это значит, что те меры поддержки, которые предлагает команда Удмуртии не только актуальны для предпринимателей, но и дают эффект для бюджета республики. Тимур Ришатович только что обозначил важные показатели: налоги от ИТ-отрасли за 2021 год составили составили 2,5 млрд рублей, я напомню, что в 2017 году эта цифра равнялась 1,5 млрд руб.», — рассказал Александр Бречалов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии поручил разработать программу «Миллион тонн зерна»

Ребенок упал в колодец на улице Красина в Ижевске

Ученые Удмуртии вывели два новых сорта озимой пшеницы

«Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд рублей в 2022 году