40-летний водитель «Рено» погиб в ДТП в Селтинском районе Удмуртии

Около 21:11 40-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел в правый кювет с последующим опрокидыванием. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
Вечером 23 июня на 40-м километре автодороги Ува – Селты в Селтинском районе произошла дорожная авария со смертельным исходом, сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.
Установлено, что около 21:11 40-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел в правый кювет с последующим опрокидыванием.
«В результате ДТП водитель получил смертельную травму», - сообщили в ведомстве.
Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.
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