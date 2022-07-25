40-летний водитель «Рено» погиб в ДТП в Селтинском районе Удмуртии

Около 21:11 40-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел в правый кювет с последующим опрокидыванием. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 23 июня на 40-м километре автодороги Ува – Селты в Селтинском районе произошла дорожная авария со смертельным исходом, сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 21:11 40-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел в правый кювет с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП водитель получил смертельную травму», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

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