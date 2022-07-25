Жителя Ижевска спасли в горах Кабардино-Балкарии после трагедии с погибшим туристом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

25 июля спасатели эвакуировали двух спортсменов из Татарстана и Ижевска с горы Бука-Баши в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Спасатели эвакуировали 2-х мужчин из Татарстана и Ижевска на поляну Чегет, угрозы для их жизни нет, от дальнейшей помощи они отказались», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила пресс-служба СУ СКР по Кабардино-Балкарии, в одном из пансионатов в парке Приэльбрусье проходили спортивные сборы. Вечером 24 июля житель Санкт-Петербурга 2002 года рождения и двое его знакомых, в том числе и ижевчанин, решили самостоятельно взойти на один из скалистых гор, расположенных за пансионатом.

Во время восхождения житель Северной столицы сорвался и получил травмы, не совместимые с жизнью. По факту его гибели проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются се обстоятельства случившегося.

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