До 27 градусов и ливень ожидаются в Ижевске 26 июля

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидается ливень Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 26 июля в Ижевске ожидаются 25-27 °С и дождь, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

«Днем 26 июля местами по территории Удмуртии ожидаются грозы», - предупреждают в региональном гидрометцентре.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидается ливень. атмосферное давление составит 746 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 71%, днем 60%, вечером 79%. Магнитное поле спокойное.

О погоде на последнюю неделю июля мы рассказывали здесь.

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