В Глазове спасли тонущего нетрезвого мужчину

Вечером 25 июля недалеко от городского пляжа в Глазове чуть не утонул мужчина. Фото: envato.com

Вечером 25 июля недалеко от городского пляжа в Глазове чуть не утонул мужчина, сообщает пресс-служба ОСВОД УР.

Около 21:00 матросы-спасатели заметили двух мужчин лет 35, которые вышли из кустов в ста метрах от границы пляжа и поплыли к противоположному берегу. Двое осводовцев на лодках отправились к пловцам.

«Доплыв до противоположного берега, где много коряг и поваленных деревьев, один мужчина ушел под воду», - говорится в сообщении.

Один из спасателей нырнул за ним и достал, усилиями трех человек его затащили в лодку. Оказалось, что мужчина был сильно нетрезв. Пока пострадавшего доставляли на берег, дежуривший там осводовец вызвал бригаду скорой помощи. Тот уже начал приходить в себя, по прибытии его передали врачам.

«Это уже 12-й спасенный в этом году осводовцами и 3-й спасенный нетрезвый человек на пляже Глазова за последние 5 дней», - отмечают в пресс-службе ОСВОД УР и призывают граждан не купаться в нетрезвом состоянии.

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