После вмешательства прокуратуры двух детей-инвалидов из Ижевска обеспечат лекарствами

В Ижевске двое детей из одной семьи, страдающих редким генетическим заболеванием – синдромом Алажилля – не могли получить жизненно необходимые лекарства и лекарственное питание Фото: Архив КП

В Ижевске двое детей из одной семьи, страдающих редким генетическим заболеванием – синдромом Алажилля – не могли получить жизненно необходимые лекарства и лекарственное питание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«На территории Российской Федерации необходимое лекарственное средство, а также лекарственное питание для людей с таким заболеванием не зарегистрировано, каких-либо зарегистрированных аналогов не имеют, в связи с чем, жизнь и здоровье детей подвергается постоянному риску», - говорится в сообщении.

Прокурор направил в Первомайский районный суд исковые заявления, они были удовлетворены. На региональный Минздрав была возложена обязанность обеспечивать детей необходимыми лекарствами, пока их не отменит лечащий врач. Одного из них уже обеспечили лекарственным питанием.

Исполнение решений суда находится на контроле прокурора Ленинского района.

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