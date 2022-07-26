4 жителя Удмуртии госпитализированы с коронавирусом за последние сутки

Выздоровели 11 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 4 человека. Об этом утром 26 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 542 теста на коронавирус, выявлено 22 новых случая. В числе заболевших 4 ребенка до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 11 человек.

На утро 26 июля 870 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 49 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 7 человек — в тяжелом состоянии, из них 1 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 016 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 753 пациента. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 220 жителей региона. Из них 559 458 прошли оба этапа вакцинации. 175 107 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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