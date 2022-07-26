Еще 101 дом в Ижевске временно останется без горячей воды

27 июля в Ижевске начинается 20-й этап гидравлических испытаний теплосетей Фото: Амир Закиров

27 июля в Ижевске начинается 20-й этап гидравлических испытаний теплосетей. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», 101 дом в центральной части города временно останется без горячей воды.

Изначально 20-й этап испытаний должен был начаться 20 июля, однако по техническим причинам очередность проведения 20 и 21 этапов поменяли местами. С полным графиком планового поэтапного отключения горячей воды в Ижевске можно ознакомиться в нашем материале.

С 27 июля по 9 августа прекратится нагрев воды по следующим адресам:

- улица В. Сивкова 111, 112, 150, 152, 158, 161, 173, 177;

- улица Дерябина 3а;

- переулок Интернациональный 11, 15;

- улица К. Либкнехта 5а, 17, 19;

- улица К. Маркса 171, 173, 177, 206, 208;

- улица Красная 105, 131а, 131а/1, 133, 144, 154, 156;

- улица Красноармейская 123, 125, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 166, 168, 169, 171, 182;

- улица Красногеройская 18;

- улица Ленина 4, 4 к.1, 4 к.2, 8, 9, 10, 11, 12, 30;

- улица М. Горького 17, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 56И, 57, 66, 68, 71;

- улица Пастухова 11а, 82;

- улица Пушкинская 169, 169а, 171, 173, 175, 177, 187;

- улица Свердлова 4, 7, 22;

- улица Свободы 82а, 120, 122, 124, 139, 167, 171, 171а, 173, 175, 184, 186, 188, 190, 200, 202; Советская 2, 7, 8, 9, 10, 10а, 12а, 14, 15, 15а.

«В процессе диагностики теплосетей повышенным давлением возможен выход воды, образование промоин и провалов», - напомнили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

Жителей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи теплотрасс и люков тепловых камер, не парковать там автомобили, не заходить за ограждения и предупреждающие знаки и не подходить близко к местам выполнения работ.

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