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Общество26 июля 2022 6:32

Медкабинеты 14 образовательных организаций Удмуртии не были оснащены должным образом

Руководители получили от прокурора представления
Дмитрий Коренев
Руководителям 14 образовательных организаций района внесены представления об устранении выявленных нарушений закона

Руководителям 14 образовательных организаций района внесены представления об устранении выявленных нарушений закона

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медкабинеты 14 образовательных организаций Якшур-Бодьинского района Удмуртии не были оснащены мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями в соответствии со стандартом оснащения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По итогам проверки руководителям 14 образовательных организаций района внесены представления об устранении выявленных нарушений закона», - говорится в сообщении.

Поскольку даже после рассмотрения представлений нарушения не были устранены в полном объеме, прокурор направил в Якшур-Бодьинский районный суд 14 исковых заявлений о понуждении образовательных организаций к должному оснащению медкабинетов.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решений суда находится на контроле надзорного ведомства.

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