Медкабинеты 14 образовательных организаций Удмуртии не были оснащены должным образом

Руководителям 14 образовательных организаций района внесены представления об устранении выявленных нарушений закона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медкабинеты 14 образовательных организаций Якшур-Бодьинского района Удмуртии не были оснащены мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями в соответствии со стандартом оснащения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По итогам проверки руководителям 14 образовательных организаций района внесены представления об устранении выявленных нарушений закона», - говорится в сообщении.

Поскольку даже после рассмотрения представлений нарушения не были устранены в полном объеме, прокурор направил в Якшур-Бодьинский районный суд 14 исковых заявлений о понуждении образовательных организаций к должному оснащению медкабинетов.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решений суда находится на контроле надзорного ведомства.

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