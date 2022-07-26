В Удмуртии СК проводит проверку по факту утопления мужчины и его 11-летнего сына

54-летний мужчина и его 11-летний сын поехали купаться на реку Вала и утонули. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Вавожском районе выясняются причины и обстоятельства гибели 54-летнего жителя села Какмож и его 11-летнего сына. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, их тела обнаружили в реке Вала у деревни Лыстем днем 25 июля.

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

«Установлено, что 25 июля днем 54-летний житель с. Какмож и его 11-летний сын на мопеде поехали на реку Вала купаться и утонули», - говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, знакомые и родственники погибших.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медкабинеты 14 образовательных организаций Удмуртии не были оснащены должным образом

Еще 101 дом в Ижевске временно останется без горячей воды

В Глазове спасли тонущего нетрезвого мужчину

«Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд рублей в 2022 году