В Ижевске в ночь на 31 июля закроют движение через проезд Копровый

В Ижевске на несколько часов закроют движение через проезд Копровый
Фото: Архив КП
В Ижевске в связи с ремонтом теплотрассы временно ограничат движение транспорта через проезд Копровый в Устиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, с 23:00 30 июля до 03:00 31 июля будет закрыт проезд на участке от улицы Автозаводской до улицы Спортивной.
Фото: Яндекс.Карты
Автомобилистов просят искать пути объезда.
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