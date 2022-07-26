В Ижевске в ночь на 31 июля закроют движение через проезд Копровый

В Ижевске на несколько часов закроют движение через проезд Копровый Фото: Архив КП

В Ижевске в связи с ремонтом теплотрассы временно ограничат движение транспорта через проезд Копровый в Устиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 23:00 30 июля до 03:00 31 июля будет закрыт проезд на участке от улицы Автозаводской до улицы Спортивной.

Фото: Яндекс.Карты

Автомобилистов просят искать пути объезда.

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