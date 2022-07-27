Рабочий погиб при падении с 12-го этажа строящегося дома в Ижевске

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Ижевске 34-летний рабочий погиб после падения с 12-го этажа строящегося дома на улице 10 лет Октября. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, трагический инцидент произошел днем 23 июля.

«По данным следствия, 23 июля 2022 года в 14 часов на улице 10 лет Октября в Ижевске обнаружено тело 34-летнего мужчины, который упал с высоты 12 этажа строящегося дома при проведении высотных работ без страховочного троса», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ – «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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