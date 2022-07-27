В Ижевске 27 июля закроют движение на перекрестке Ленина – Пушкинская

В Ижевске 27 июля частично ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Ленина и Пушкинской. Фото: izh.ru

В Ижевске 27 июля в связи с ремонтом участка ливневой канализации частично ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Ленина и Пушкинской, сообщает пресс-служба администрации города.

Проезд закроют в 22:00 и откроют после окончания работ. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Напомним, до конца дня 1 августа в столице Удмуртии закрыто движение по улице Красной от К. Либкнехта до переулка Интернационального (здесь идет строительство водопровода). Также в ночь на 31 июля в связи с ремонтом теплотрассы будет перекрыт проезд Копровый на участке от улицы Автозаводской до улицы Спортивной.

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