62-летний мужчина утонул в Игринском районе Удмуртии

Мужчина употребил спиртные напитки и отправился купаться. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Игринском районе выясняются обстоятельства гибели 62-летнего местного жителя, чье тело обнаружили в водоеме в деревне Байвал вечером 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

«Установлено, что накануне мужчина употребил спиртные напитки и в состоянии алкогольного опьянения отправился купаться», - говорится в сообщении.

В рамках доследственнной проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы и родственники погибшего.

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