Бывшую сотрудницу ФСИН осудили в Удмуртии за мошенничество на 2 млн рублей

Женщина незаконно получила сертификат на покупку жилья Фото: Константин ИВШИН

В Удмуртии перед судом предстала экс-сотрудница одного из учреждений регионального УФСИН, обвиняемая в мошенничестве при получении выплат (часть 4 статьи 159,2 КУ РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, предоставила в госорганы заведомо ложные сведения, благодаря чему незаконно получила жилищный сертификат на сумму более 2 млн рублей.

Женщина признала вину. Суд учел это обстоятельство и приговорил ее к году лишения свободы условно с взысканием причиненного ущерба в доход государства.

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