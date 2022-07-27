Бывшую сотрудницу ФСИН осудили в Удмуртии за мошенничество на 2 млн рублей

Женщина незаконно получила сертификат на покупку жилья
Фото: Константин ИВШИН
В Удмуртии перед судом предстала экс-сотрудница одного из учреждений регионального УФСИН, обвиняемая в мошенничестве при получении выплат (часть 4 статьи 159,2 КУ РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.
Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, предоставила в госорганы заведомо ложные сведения, благодаря чему незаконно получила жилищный сертификат на сумму более 2 млн рублей.
Женщина признала вину. Суд учел это обстоятельство и приговорил ее к году лишения свободы условно с взысканием причиненного ущерба в доход государства.
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