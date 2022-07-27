Более 11% жителей Удмуртии живут за чертой бедности

Наименьшая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Удмуртии была зарегистрирована в 2012 году Фото: Архив КП

В Удмуртии в 2021 году доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума уменьшилась на 0,5 процентных пункта в сравнении с предыдущим годом – с 11,9% до 11,4%. Как сообщает Удмуртстат, по последним данным это 170,5 тыс. человек.

«В 2021 году на долю 10 % наиболее обеспеченного населения приходилось 25,5 % всех денежных доходов, тогда как на долю 10 % наименее обеспеченного населения всего лишь 2,7%», – говорится в сообщении.

Среди регионов ПФО Удмуртия по доле населения, живущего за чертой бедности, делит 3-е место с Башкортостаном. Лидируют Татарстан (6,2%) и Нижегородская область (8,4%), в аутсайдерах Марий Эл (17,9%), Мордовия (16,5%) и Чувашия (15,9%).

Отмечается, что наименьшая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в нашей республике была зарегистрирована в 2012 году - 11,1%, однако далее на фоне падения реальных доходов она начала медленно расти.

«Сокращение масштабов бедности — одна из важнейших задач, стоящих перед органами государственной власти России и ее субъектов. Неравномерность распределения денежных доходов населения приводит к социальному расслоению в обществе», – отметили в Удмуртстате.

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