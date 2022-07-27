12-летний школьник на электросамокате сбил пенсионерку в Ижевске

Около 00:40 малолетний водитель совершил наезд на 67-летнюю женщину. Фото :1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Ночью 27 июля в Ижевске произошло ДТП с участием 12-летнего ребенка, управляющего электросамокатом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, авария произошла у дома №304 «з» по ул. Авангардной.

Около 00:40 малолетний водитель совершил наезд на 67-летнюю женщину. В результате столкновения она получила травмы и была госпитализирована.

Информация о случившимся отправлена в управление ПДН для проверки. Будет решаться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за несоблюдение обязанностей по воспитанию ребенка.

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