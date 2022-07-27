Житель Удмуртии умер в больнице от ножевого ранения в сердце

Днем 24 июля мужчины вместе выпивали в квартире подозреваемого по улице Луговой. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

Ранее судимый 46-летний житель Можги задержан по подозрению причинении тяжкого вреда здоровью своего 38-летнего знакомого, повлекшему по неосторожности его смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, днем 24 июля мужчины вместе выпивали в квартире подозреваемого по улице Луговой. В ходе распития между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил гостя ножом в грудную клетку, ранив его в сердце.

Несмотря на оказанную медпомощь, спустя несколько часов потерпевший скончался в больнице.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и заключат под стражу.

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