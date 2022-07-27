Сергей Антонов снялся с выборов главы Удмуртии

Сегодня, 27 июля, завершается прием документов для регистрации кандидатов Фото: Константин ИВШИН

Выдвинутый на пост главы Удмуртии от Партии возрождения России политтехнолог Сергей Антонов снял свою кандидатуру. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия».

«Решение принял осознанно и убежден, что в сложившейся ситуации — это единственно верное решение. Выдвинув свою кандидатуру, я провел много встреч с избирателями, собрал необходимое количество подписей (муниципальных депутатов. — прим. ред.) проанализировал самые главные проблемы республики», — заявил Антонов.

В качестве причин своего решения он указал нарушения, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе избирательной кампании. По ряду из них Антонов подавал жалобы в Центризбирком республики.

Отметим, сегодня, 27 июля, завершается прием документов для регистрации кандидатов. Ранее о намерении участвовать в выборах заявили Тимур Ягафаров (ЛДПР), Владимир Сегал («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), депутат Гордумы Ижевска Александр Сыров (КПРФ), кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Георгий Лещев, действующий глава республики Александр Бречалов (выдвинут «Единой Россией»), Вадим Белоусов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Юрий Мишкин («Коммунисты России»).

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