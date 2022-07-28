52-летний житель Удмуртии погиб при обрушении траншеи для водопровода

Мужчину насмерть завалило грунтом. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

52-летний мужчина погиб при прокладке водопровода в деревне Вавилово Красногорского района. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, трагический инцидент произошел 27 июля.

Как установлено в ходе доследственной проверки, нанятый индивидуальным предпринимателем местный житель занимался прокладкой водопровода в рамках исполнения муниципального контракта. В какой-то момент в траншее обвалился грунт, в результате чего мужчина скончался.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы, а также организаторы и непосредственные исполнители работ.

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