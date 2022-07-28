Более 2 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов животных с начала года

29% покусанных - дети до 14 лет Фото: Николай Александров

С начала 2022 года в Удмуртии от укусов животных пострадали 2 066 человек, 29% из них - это дети до 14 лет. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель обращаемости в медорганизации по поводу укусов животными остался на уровне аналогичного период прошлого года и составил 138,3 на 100 тысяч населения.

Больше всего пострадавших от укусов в Красногорском, Камбарском, Каракулинском, Кизнерском, Юкаменском, Глазовском, Вавожском, Воткинском, Селтинском, Завьяловском, Увинском, Алнашском, Сарапульском и Можгинском районах республики и городах Воткинске и Можге.

В Роспотребнадзоре напоминают, что единственным средством помощи людям, которых покусали животные, остается своевременная вакцинация. За рассматриваемый период полный курс иммунизации получили 1828 человек. 65 человек отказались от прививок, а 149 человек самовольно прекратили курс вакцинации.

В текущем году в регионе зарегистрировали 4 случая бешенства среди животных: по одному в Граховском и Киясовском и два случая - в Сарапульском районе. Всем пострадавшим назначили полный курс лечебно-профилактической вакцинации против этой опасной болезни.

«За последние годы в Удмуртской Республике наблюдается тенденция к снижению лиц (в т. ч. детей), обратившихся в медицинские организации по поводу укусов животными», - отметили в ведомстве.

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