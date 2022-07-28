Жительница Глазова потеряла более миллиона рублей, пытаясь купить квартиру через риэлтора

Мужчина помог в продаже квартиры, а после предложил свои услуги в качестве риэлтора при покупке нового жилья Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Полицейские задержали 45-летнего жителя Ижевска подозреваемого в крупном хищении денег у жительницы Глазова. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, возбуждено уголовное дело по ч.4. ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, потерпевшая в 2017 году, желая обменять квартиру, по совету знакомых обратилась к подозреваемому с просьбой оказать риелторские услуги.

Мужчина помог в продаже квартиры, а после предложил свои услуги в качестве риэлтора при покупке нового жилья в еще строящемся доме в Ижевске. Женщина, доверившись ему, передала необходимую сумму. Подозреваемый смог убедить ее, что деньги были отданы застройщику. В дальнейшем женщина еще несколько раз передавала деньги для различных отделочных работ.

Это продолжалось, пока потерпевшая не выяснила, что ее фамилии нет в списках собственников жилья.

Сотрудники полиции установили, что деньги, отданные за квартиру, подозреваемый потратил на личные нужды. Общая сумма похищенного составила 1,3 млн. руб.

За данное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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