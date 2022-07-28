Сорвавших дорожные знаки дебоширов задержали в Ижевске

Один из дебоширов оказался на улице без брюк. Фото: Арина Гуляева, vk.com/zlou18

В Ижевске сотрудники полиции задержали двух молодых людей, устроивших дебош на остановке общественного транспорта «ул. Карла Либкнехта». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, на них заявила местная жительница.

Напомним, резонансный инцидент произошел рано утром 21 июля. Дебоширы, один из которых оказался на улице без штанов, с помощью урны сбивали дорожные знаки, выбегали на дорогу, громко кричали, матерились и пытались остановить проезжающие мимо автомобили.

«Злоумышленники при виде патрульного автомобиля побежали в разные стороны. Одного из них, молодого человека 2001 года рождения, полицейские задержали», - говорится в сообщении.

Позже был установлен и задержан и второй хулиган – ижевчанин 2002 года рождения. Обоих привлекли к административной ответственности.

Кроме того, Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска намерена через суд добиться возмещения материального ущерба (более 20 тысяч рублей).

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