Корпус гранаты нашли в Глазове

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии
В Глазове местный житель обнаружил у гаражей на улице Советской предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии.
Прибывшие на место специалисты опознали в находке корпус гранаты Ф-1 со следами коррозии. Взрывчатых веществ внутри не оказалось.
В ведомстве напоминают, что при обнаружении любых подозрительных предметов следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Перемещать, самостоятельно осматривать или предпринимать с ними какие-либо другие действия категорически запрещено.
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