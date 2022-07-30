Инженер из Ижевска лишился 30 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в театр

Житель Ижевска потерял около 30 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в театр Фото: Архив КП

Житель Ижевска потерял около 30 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в театр через интернет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что решил приобрести билеты в театр, воспользовавшись размещенной в одной из социальных сетей ссылкой», - говорится в сообщении.

После того как мужчина ввел на сайте реквизиты своей банковской карты, у него списали около 30 тысяч рублей. Когда сайт выдал ошибку, ижевчанин понял, что стал жертвой мошенничества.

В МВД просят жителей быть предельно внимательными при выборе интернет-ресурсов для приобретения билетов.

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