«Ижводоканал» о разливе нефтепродуктов на Ижевском пруду: угрозы для потребителей питьевой воды нет

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Разлив нефтепродуктов на Ижевском пруду произошел вне зоны водозабора. Об этом сообщили в пресс-службе «Ижводоканала»

«ЧП произошло вне зоны водозабора. Угрозы для потребителей нет. Тем не менее, контроль за качеством воды будет усилен», - сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, в верховьях Ижевского пруда произошел разлив нефтепродуктов на площади 50 кв.м.

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