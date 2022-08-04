Творческое пространство для детей планируют организовать в доме культуры «Мир» в Ижевске

ДК «Мир» находится в собственности автозавода Фото: Константин ИВШИН

На базе дома культуры «Мир» в Ижевске может появиться централизованное пространство с различными кружками для детей. Об этом 4 августа рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе встречи с президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым.

Отметим, Устиновский район активно растет, здесь строится много домов и появляются новые социальные объекты (например, школа на улице Берша). ДК «Мир» находится в собственности автозавода, однако сейчас не используется так активно, как это было в советское время. Инициативные жители района предложили организовать здесь творческое пространство для детей.

«Мы договорились с руководством предприятия, что делаем запрос, как должно выглядеть новое пространство: школа, деятельность для детей и семей. Затем согласовываем проект и используем ДК «Мир» более активно. У нас район быстрорастущий, очень интересный», — рассказал Бречалов.

ДК планируют передать районной администрации в совместное пользование. Жителям предложено сформулировать пожелания по организации пространства объекта

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