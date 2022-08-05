5 августа в Ижевске ожидается переменная облачность и жара до +30 °С

Прогноз погоды в Ижевске на пятницу 5 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 5 августа в Ижевске ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит +28..+30 °С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 3-8 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +14 °С. Ветер изменит направление на восточное и будет очень слабым, до 1 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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