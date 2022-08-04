Глава Удмуртии: «Площадка Ижевского автозавода будет развиваться»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

4 августа в ходе встречи главы Удмуртии Александра Бречалова и президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова был презентован проект электрокара LADA e-Largus, который будут производить на Ижевском автозаводе. На встрече присутствовали лидеры профсоюзов завода, а также руководитель профсоюза председатель республиканской организации «Российский профсоюз работников промышленности».

На встрече Александр Бречалов вновь подчеркнул, что ижевская площадка будет сохранена.

«Площадка будет не просто жить, она будет развиваться. Это абсолютно искреннее мое понимание. Мне эта история больше нравится, чем другие варианты, которые рассматриваются», – заявил он.

В течение десяти дней будет составлена дорожная карта того, что, когда и в каких объемах будет производиться. Руководитель региона подчеркнул, что без поддержки не останется ни один сотрудник завода.

Ранее стало известно о решениях, принятых «АвтоВАЗом» в отношении автозавода в Ижевске.

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