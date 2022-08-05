Жительница Удмуртии на две недели попала в больницу из-за укуса ядовитой змеи

К врачам потерпевшая обратилась не сразу, а лишь на второй день Фото: Екатерина АРДАШЕВА

4 августа ижевские медработники спасли укушенную ядовитой змеей молодую жительницу Сюмсинского района, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Пострадавшая работала в саду и внезапно почувствовала в руке острую боль. Но причины женщина не поняла и к врачу не пошла. Лишь на следующий день, когда состояние ухудшилось, она обратилась за медицинской помощью. К этому времени место укуса отекло, а у самой пациентки наступил шок.

При помощи санавиации пострадавшую срочно доставили в токсикологическое отделение ГКБ № 6, где оказали необходимую помощь.

«В данный момент пациентка находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Угрозы для жизни сейчас нет. По ее случаю мы провели консультацию с коллегами из федерального центра, было скорректировано лечение. В больнице пострадавшая проведет еще минимум недели две», – рассказал Алексей Кельмачев, врач анестизиолог-токсиколог.

Этот случай стал в Удмуртии четвертым за год. Трое других пострадавших от укусов пресмыкающихся не получили серьезного ущерба здоровью.

Специалисты напоминают: в Удмуртии водится только один вид ядовитых рептилий – обыкновенная гадюка. При своевременном обращении к врачу ее укус обычно проходит без серьезных последствий. Но даже если вас укусило неядовитое животное, в больницу все-таки лучше сходить, так как возможно занесение инфекции.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, какие змеи водятся в нашей республике, а также о том, как избежать укуса и что делать, если вас все-таки укусили.

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