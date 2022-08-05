Душил, пинал сапогами, бил кочергой и гвоздодером: стали известны обстоятельства гибели пропавшей в мае 2022 года жительницы Удмуртии

Обвиняемый захоронил тело недалеко от своей деревни. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела, связанного с безвестным исчезновением 62-летней жительницы Кезского района. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в убийстве женщины обвиняется ее собственный сын.

3 мая 2022 года дочь сообщила о пропаже матери в полицию. Позже следователи и полицейские установили, что женщина стала жертвой преступления. Она проживала в деревне вместе со своим 42-летним сыном. 28 апреля 2022 года мать и сын вместе выпивали, а к вечеру серьезно поссорились. Мужчина начал избивать пожилую женщину и душить ее, затем пинал ногами, обутыми в кирзовые сапоги. Также он нанес жертве множество ударов кочергой по голове. Затем сделал перерыв – ушел в сарай, где вдыхал пары бензина. После чего вернулся домой и продолжил избивать мать – теперь уже гвоздодером по голове.

В какой-то момент истязания прекратились, и мужчина снова начал пить спиртное. Тем временем его мать скончалась в результате полученных повреждений.

На следующий день обвиняемый проснулся и решил спрятать тело. Мужчина завернул его в мешки из-под муки, а затем захоронил недалеко от деревни – на месте бывшего телятника.

В ходе расследования прошли необходимые экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и комплексная психолого-психиатрическая; состоялся следственный эксперимент, были допрошены свидетели. Теперь уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Обвиняемый может лишиться свободы на срок до 15 лет.

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