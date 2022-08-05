Политолог Орлов предложил освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении

Работающие пенсионеры, как и другие работники, обязаны уплачивать с заработной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Фото: Архив КП

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением освободить работающих пенсионеров с малолетними детьми от уплаты НДФЛ с зарплаты. Текст его обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова приводит RT.

В своем письме политолог отметил, что часто роль родителей, которым требуется поддержка со стороны государства, выполняют работающие пенсионеры, на чьем иждивении находятся дети.

У кого-то из них ребенок появился незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном из-за форс-мажорных обстоятельств - например, гибели родителей. В результате они вынуждены работать, уплачивая при этом с заработной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих вести трудовую деятельность, от уплаты НДФЛ с заработной платы в случае, если на иждивении у них имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет», — говорится в тексте письма.

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