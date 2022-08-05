В Ижевске временно закроют движение автобусов через перекресток улиц Кирова и Пушкинской

Автобусы №19 и №28 временно перенаправят с улицы Пушкинской на улицу Удмуртскую
Фото: Амир Закиров
В Ижевске на время ремонта трамвайного переезда ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», в связи с этим автобусы маршрутов №19 и №28 временно перенаправят с улицы Пушкинской на улицу Удмуртскую.
Напомним, проезд на этом перекрестке будет закрыт в период с 20:00 5 августа до 04:00 8 августа.
«В указанный период времени автобусы, следующие по маршрутам №19 и №28, будут перенаправлены с улицы Пушкинская на улицу Удмуртская», - говорится в сообщении.
Движение будет осуществляться по следующей схеме:
- маршрут №19: ул. Удмуртская – ул. Холмогорова – ул. Пушкинская – ул. Майская – ул. Удмуртская – ул. Советская – ул. Пушкинская (в обоих направлениях).
- маршрут №28: ул. Холмогорова – ул. Пушкинская – ул. Майская – ул. Удмуртская – ул. Советская (в обоих направлениях).
Кроме того, 5 августа после 20:00 автобусы маршрута №26 будут следовать по схеме: ул. Советская – ул. Удмуртская (без заезда на ул. Пушкинскую).
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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