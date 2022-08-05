В Ижевске временно закроют движение автобусов через перекресток улиц Кирова и Пушкинской

Автобусы №19 и №28 временно перенаправят с улицы Пушкинской на улицу Удмуртскую Фото: Амир Закиров

В Ижевске на время ремонта трамвайного переезда ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», в связи с этим автобусы маршрутов №19 и №28 временно перенаправят с улицы Пушкинской на улицу Удмуртскую.

Напомним, проезд на этом перекрестке будет закрыт в период с 20:00 5 августа до 04:00 8 августа.

«В указанный период времени автобусы, следующие по маршрутам №19 и №28, будут перенаправлены с улицы Пушкинская на улицу Удмуртская», - говорится в сообщении.

Движение будет осуществляться по следующей схеме:

- маршрут №19: ул. Удмуртская – ул. Холмогорова – ул. Пушкинская – ул. Майская – ул. Удмуртская – ул. Советская – ул. Пушкинская (в обоих направлениях).

- маршрут №28: ул. Холмогорова – ул. Пушкинская – ул. Майская – ул. Удмуртская – ул. Советская (в обоих направлениях).

Кроме того, 5 августа после 20:00 автобусы маршрута №26 будут следовать по схеме: ул. Советская – ул. Удмуртская (без заезда на ул. Пушкинскую).

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маленькая девочка чуть не утонула в пруду в Завьяловском районе Удмуртии

В Ижевске ищут похитителя денег с потерянной банковской карты

Тело пожилого мужчины нашли у деревни под Ижевском

Вылечиться без лекарств и антибиотиков возможно?