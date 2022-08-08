В Можге прошел полуфинал «Голоса Удмуртии»

Фото: Маша Бакланова

6 августа в Можге прошел очередной полуфинал песенного проекта «Голос Удмуртии. На сцене культурного центра «Свет» выступили 32 участника из Можги, Глазова, Можгинского, Граховского, Кизнерского, Алнашского, Дебесского районов. Организаторы отмечают, что по количеству участников, прошедших отбор, этот полуфинал стал рекордным.

Одним из самых ярких участников стал журналист районной газеты «Авангард» из Вавожа Владимир Волков, покоривший жюри и зрителей душевным и проникновенным исполнением песни «Что так сердце растревожено». Подать заявку на «Голос Удмуртии» его попросила любимая женщина Вера.

Владимир Волков покорил жюри и зрителей душевным и проникновенным исполнением песни «Что так сердце растревожено». Фото: Маша Бакланова

Также жюри впечатлила Надежда Барбарисова из деревни Мишкино Граховского района с песней «Даурэ даур каэ» на удмуртском языке. По профессии она ветеринар-осеменатор, однако в семье Надежды всегда звучали песни, а сама она постоянно занималась вокалом с дочерью. Однажды поэтессы из Мишкино сочинили стихи, а местный композитор подобрал под них музыку. С исполнения этой композиции и начался ее путь на сцене.

Надежда Барбарисова исполнила песню «Даурэ даур каэ» на удмуртском языке

«Пение мне дает успокоение. Мне больно – я пою, мне весело – я пою. И работа быстрее кипит. Если меня на работе не слышно, думают, что-то с ней случилось. А если пою, у меня настроение нормальное», – рассказала Надежда.

10-летний Армений Бардин зажег публику своим исполнением песни «Районы – кварталы» группы «Звери», а молодая мама Лилия Фурман выбрала лиричную и медленную композицию «Я не могу без тебя жить». Учитель ОБЖ Дмитрий Александров исполнил песню «Синяя вечность», а дуэт юриста Анны Нуриевой и вокалиста Влады Латыповой - яркую и зажигательную композицию «Дай-дай».

Дмитрий Александров исполнил песню «Синяя вечность». Фото: Маша Бакланова

Молодая мама Лилия Фурман выбрала лиричную и медленную композицию «Я не могу без тебя жить». Фото: Маша Бакланова

Относительно небольшой зал КЦ «Свет» был почти до отказа заполнен болельщиками, которые обеспечили полуфиналу особую, неповторимую атмосферу.

Впереди последний, восьмой, полуфинал – он пройдет 13 августа в Ижевске. После этого участники полуфиналов, набравшие больше всего голосов, примут участие в дополнительном отборочном туре 20 августа. Наконец, по его итогам жюри выберет финалистов, которые выступят 9 сентября на грандиозном финале «Голоса Удмуртии» на Центральной площади Ижевска.

Напомним, «Голос Удмуртии» – это конкурс для исполнителей и авторов песен, который проходит при поддержке Правительства республики в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Его организаторы – компания Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и АУ УР «Центр активных коммуникаций».

Принять участие в конкурсе может любой житель республики старше 6 лет – для этого нужно выбрать песню на русском или своем родном языке, которую вы хотели бы исполнить, записать ее исполнение в аудиоформате и заполнить форму на сайте golosudm.ru. Последний день приема заявок – 11 августа.

Сроки проведения конкурса: 02.07.22–09.09.22. Организаторы ООО «Центр ДМ» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045.

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