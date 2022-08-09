Последние новости Ижевска на утро 9 августа: новый аэровокзальный комплекс и три памятника специалистам IT-отрасли

Аэропорту Ижевска одобрили строительство нового аэровокзального комплекса. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха +29…+31 °С. Ветер северный 5-10 м/с.

В Удмуртии выбрали названия для новых сортов картофеля

После рассмотрения и обсуждения предложенных вариантов комиссия выбрала три подходящих варианта, которые соответствовали всем требованиям.

Первый новый сорт картофеля. Фото: пресс-служба УрО РАН

Второй новый сорт картофеля. Фото: пресс-служба УрО РАН

Третий новый сорт картофеля. Фото: пресс-служба УрО РАН

За минувшие выходные в водоемах Удмуртии утонули 3 человека

С начала сезона на водных объектах республики утонули уже 35 человек, в том числе 3 ребенка.

Аэропорт Ижевска получил разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса

Согласно документам, новое двухэтажное здание площадью 10 849,89 кв. м будет рассчитано на 400 пассажиров в час. Также объект включает в себя резервуары пожарного запаса воды с насосной станцией, две трансформаторные подстанции, две дизельные электростанции, локальные очистные сооружения ливневых стоков и площадку для холодильных установок.

Как продавец шаурмы из Ижевска стала тиктокершей с десятками тысяч подписчиков

Лида снимает видео в TikTok и участвует в федеральных кастингах на ТНТ. Фото: личный архив героини

24-летняя Лида Амарян готовит шаурму в «шашлычке» отца, расположенной в маленьком парке Космонавтов в Ижевске. В свободное время девушка снимает смешные видео – «рилсы» – и выкладывает их в сеть. О том, как она пришла к этому и часто ли сталкивается с дискриминацией в TikTok, Лида рассказала «Комсомолке».

27-летнего пешехода насмерть сбили на трассе в Удмуртии

Установлено, что около 21:47 водитель автомобиля Hyundai Getz – 34-летняя женщина – сбила 27-летнего молодого человека. От полученных травм он скончался на месте.

В Ижевске появятся три памятника специалистам IT-отрасли

В Ижевске появится композиция из трех скульптур, олицетворяющих IT-отрасль: программиста, системного администратора и связиста. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, с такой инициативой выступили местные IT-компании.

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