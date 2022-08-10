Претенденты на пост главы Удмуртии представили своих кандидатов в СФ

ЦИК Удмуртии опубликовал списки кандидатов в Совет Федерации, которых представили претенденты на пост главы республики. Фото: council.gov.ru

ЦИК Удмуртии опубликовал списки кандидатов в Совет Федерации, которых представили претенденты на пост главы республики. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия».

Действующий глава региона Александр Бречалов, выдвинутый «Единой Россией», представил в качестве кандидатов в сенаторы ныне представляющую в СФ правительство Удмуртии Любовь Глебову, первого вице-спикера госсовета Надежду Михайлову и руководителя администрации главы и правительства республики Сергея Смирнова.

Кандидат на пост руководителя региона от ЛДПР Тимур Ягафаров в случае победы на выборах направит в Совфед культорганизатора дома культуры «Вараксинский» Александра Додина, главного инженера ООО «Би Эм Групп» Алексея Кузнецова или преподавателя Международного Восточно-Европейского колледжа Татьяну Шутову.

Кандидат от КПРФ Александр Сыров выбрал в качестве потенциальных сенаторов певицу, Народную артистку Удмуртии Валентину Пудову, временно не работающую Наталью Иванову и исполнительного директора охранного агентства «Кобра» Андрея Пичугина.

В случае победы выдвинутого партией «Справедливая Россия – За правду» Вадима Белоусова сенаторами могут стать руководитель аппарата реготделения партии Андрей Блинов, предприниматель Сергей Громов или заведующий отделением Селтинской районной больницы Владимир Овсянников.

Кандидат от «Зеленой альтернативы» Георгий Лещев представил в качестве кандидатов в Совет Федерации методиста Института развития образования Веру Бушкову и пенсионеров Андрея Лещева и Ларису Лещеву; выдвинутый Партией пенсионеров Владимир Сегал - пенсионеров Александра Березина, Людмилу Корепанову и Владимира Кулябина.

Напомним, выборы главы Удмуртии пройдут 9-11 сентября.

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