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Происшествия10 августа 2022 7:19

27-летний мужчина погиб при падении с шестого этажа на стройке в Ижевске

Проводится доследственная проверка
Дмитрий Коренев
Трагический инцидент произошел днем 9 августа. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

Трагический инцидент произошел днем 9 августа. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Ижевске выясняются обстоятельства гибели молодого мужчины на строящемся объекте. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, трагический инцидент произошел днем 9 августа на территории строящегося ЖК на улице 10 лет Октября.

По данным проверки, 27-летний мужчина упал в лифтовую шахту с высоты 6-го этажа. От полученной в результате падения травмы он скончался на месте.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация, опрашиваются очевидцы.

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