В Удмуртии за полгода совершено порядка 100 сексуальных преступлений против детей

В Ижевске проходит неделя психолого-педагогического сопровождения педагогов детских садов и школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Удмуртии за первые 6 месяцев 2022 года зафиксировано 395 преступлений в отношении несовершеннолетних, из которых порядка 25% являлись преступлениями против их половой свободы и неприкосновенности. Об этом сообщила в своих соцсетях уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.

«90% подобных деяний совершено лицами, близкими ребенку», - подчеркнула детский омбудсмен.

В Ижевске проходит неделя психолого-педагогического сопровождения педагогов детских садов и школ. Накануне в рамках первой встречи со старшими воспитателями и заведующими детсадов обсуждалась профилактика жестокого обращения с детьми и преступлений против их половой свободы а также неприкосновенность несовершеннолетних и семейное воспитание.

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