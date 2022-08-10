Частично парализованного мужчину ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут Звягинцева Михаила Игоревича 1980 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», 7 августа он вышел из дома по улице 9 Января в неизвестном направлении, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, плотное телосложение, смуглое лицо, темные прямые волосы с сединой.

«Хромает при ходьбе, нарушена координация движения, частично парализованы правая рука и правая нога», - говорится в сообщении.

Был одет в серую футболку, синие джинсы и летнюю обувь.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону +7 (951) 195-29-71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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