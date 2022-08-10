Человеческие кости нашли в лесу в Увинском районе Удмуртии

Следователи устанавливают личность погибшего, причину, обстоятельства и давность наступления смерти. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированных человеческих останков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике

По данным проверки, 9 августа во время высадки саженцев ели в лесу между селом Каркалай и деревней Пачегурт Увинского района Удмуртии были обнаружены череп, фрагменты костей и части одежды.

Следователи устанавливают личность погибшего, причину, обстоятельства и давность наступления смерти.

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