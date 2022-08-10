Вирусолог призвала невакцинированных и пожилых россиян носить маски

Вирусолог Карпова призвала невакцинированных и пожилых россиян начинать носить маски Фото: Амир Закиров

Завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова в беседе с RT призвала россиян вовремя ревакцинироваться. По ее словам, рост заболеваемости ковидом в России был ожидаем.

«Что касается подъема, он ожидаемый. Я думаю, что пика мы ещё не достигли... Нам надо привыкать к ковиду как к новой сезонной инфекции, которая будет посещать нас всё время. Тенденция абсолютно очевидная: она заключается в том, что симптоматика, возможно, будет менее острой, всё это будет приближаться к тому, как мы болеем гриппом. Хотя, конечно, иногда и гриппом мы болеем достаточно тяжело», — пояснила она.

Карпова напомнила, что вакцинация – это единственный способ переболеть легко и без последствий.

«То есть если прошло больше полугода с вашей предыдущей вакцинации либо с вашего предыдущего заболевания ковидом, крайне рекомендую сейчас задуматься о вакцинации снова. Что касается масок, я бы уже советовала людям пожилого возраста в общественных местах надевать маски — уже пора. Особенно это касается людей, которые являются «антиваксерами» и которые не имеют прививок, — это касается любого возраста, если ты «антиваксер», изволь надевать маску», — добавила специалист.

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