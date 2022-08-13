Погода в Ижевске 13 августа: до +27 и без осадков

В Ижевске ожидается жаркий день 13 августа
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 13 августа. «Комсомолка» желает вам хороших выходных. А для начала – о прогнозе.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха сегодня поднимется до +25…+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
О погоде на выходные мы рассказывали здесь.
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