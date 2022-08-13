149 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии зарегистрировано 149 новых случаев ковида Фото: Мария Бакланова

За сутки ситуация с коронавирусом в Удмуртии изменилась следующим образом (по данным Минздрава республики):

– Заболели 149:

– Выздоровели 90:

– Скончались 0:

Госпитализировали 15 пациентов. Среди заболевших 17 детей до 14 лет и 45 человек старше 65.

1 494 человека лечатся амбулаторно. В ковид-стационарах 65 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, два в тяжелом, из них один на ИВЛ.

Прививку сделали 700 376 человек. 560 804 получили второй компонент, 192 603 прошли ревакцинацию.

Всего в регионе выявлено 169 370 случаев ковида. Справились с ним 164 399 жителей, 4 050 скончались , из них 3 850 с подтвержденным диагнозом.

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