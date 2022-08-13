Марихуану собрал житель Удмуртии на окраине Можги

Наркотическое растение мужчина собрал на окраине Можги Фото: Архив КП

В Можге задержали 26-летнего не работающего, ранее судимого жителя с 221 граммом марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек пояснил, что собрал растение на окраине города.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств, а также растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере). Подозреваемый находится в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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