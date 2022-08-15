На ул. Кунгурцева в Ижевске появятся новые дорожные знаки

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Новые знаки «Остановка запрещена» и «Уступите дорогу» появятся на улице Кунгурцева в Ижевске. Постановление было опубликовано на сайте администрации города.

При выезде со стороны ЖК «Кислород» на проезжую часть по улице Кунгурцева будет действовать знак «Уступите дорогу». Напротив дома №23 по улице Кунгурцева появится знак «Остановка запрещена».

Работы по установке новых знаков начнутся 31 августа. Автомобилистов просят быть внимательными.

Ранее стало известно, что на ул. 10 лет Октября появится пешеходный переход.

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