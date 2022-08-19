Кандидат на пост главы Удмуртии Белоусов объявлен в розыск

Фото: vk.com/deputatbelousov

Кандидат на пост главы Удмуртии от «Справедливой России — За правду», депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

О том, что карточка Вадима Белоусова появилась в базе данных «Розыск», стало известно еще 9 августа.

Напомним, Белоусова признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Суд приговорил депутата к 10 годам колонии строгого режима и назначил ему штраф в размере 500 млн рублей. Приговор оглашался заочно из-за неявки подсудимого.

Посчитав, что Белоусов отсутствовал на заседании без уважительных причин, суд объявил его в розыск.

28 июля Центризбирком Удмуртии зарегистрировал Вадима Белоусова в качестве кандидата на пост главы республики от партии «Справедливая Россия — За правду». Позднее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Белоусова могут снять с предвыборной гонки, если приговор вступит в силу до начала голосования.

Ранее стало известно об уголовном деле в отношении другого кандидата на пост главы Удмуртии – руководителя регионального отделения КПРФ Александра Сырова. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

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