Глава Удмуртии: «За пять лет мы создали более 6 тысяч новых рабочих мест»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Предприятия Удмуртии продолжают создавать новые рабочие места, участвуют в импортозамещении и реализуют инвестпроекты, несмотря на беспрецедентные антироссийские санкции. Об этом в ходе аппаратного совещания при главе республики рассказал первый зампред правительства региона Константин Сунцов.

В частности, по итогам последних 6 месяцев по росту промышленного производства регион занял 1-е место в Приволжском федеральном округе. Республика отгрузила товаров на 425 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем розничной торговли вырос до 146 млн рублей, общепита — 7,7 млрд рублей; темпы роста составили порядка 111% (в целом по России — 101%.)

«Важно, что рост обеспечили не только предприятия нефтяных и ОПК отраслей. На 17% выросла пищевая промышленность, на 18% – обработка древесины, более чем на 21% – производство мебели. Рост объемов отгруженной продукции наблюдался практически во всех отраслях обрабатывающего сектора», – отметил Константин Сунцов.

По его словам, благодаря созданным в республике условиям для промышленного развития местные компании успешно занимают полки ушедших с рынка иностранных брендов.

Отметил вице-премьер и рост налоговых поступлений от IT-компаний – за рассматриваемый период они увеличились сразу на 51% - до 1,6 млрд рублей в бюджеты всех уровней. В IT-сфере Удмуртии занято почти 12 тысяч человек, средняя зарплата выросла на 33% и составила 63 тысячи рублей.

Как отметил глава республики Александр Бречалов, с 2017 года в регионе создано 6 600 рабочих мест. Число безработных снизилось с 29,8 тысяч человек в августе 2020 года до 5 688 человек в августе 2022, а число вакансий увеличилось до 18 тысяч человек.

«Важно, что это не увеличение рабочих мест нашими промышленными предприятиями, это результат реализации новых проектов. Вдумайтесь, это больше численности населения в некоторых райцентрах», — заявил он.

При этом руководитель региона подчеркнул, что республике требуется больше работников, поскольку число рабочих мест все еще превышает количество безработных.

«У нас высокий запрос на рабочую силу, причем высокооплачиваемую рабочую силу. Я уже дал соответствующие поручения, чтобы возвращать обратно в республику тех, кто уехал работать в другие регионы. Результат уже есть. Будет усиливать работу в этом направлении и дальше», - заявил Бречалов.

Объем поступлений по специальным налоговым режимам в 2022 году составил 5,5 млрд рублей (в 2020 – 4,5 млрд рублей). Увеличились и поступления по упрощенной системе налогообложения - до 5,4 млрд рублей против 3,7 млрд рублей годом ранее. Как ожидается, к концу текущего года объем поступлений по УСН в республике вырастет до 6,9 млрд рублей.

«Мы поддержали бизнес, а теперь благодаря росту выручки он ответил нам ростом налоговых отчислений», — заявил Константин Сунцов.

В планах на ближайшую пятилетку – реализация инвестиций от проектов в ТОСЭР в полном объеме. В первом квартале объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 9%, причем по итогам года положительная динамика должна сохраниться. Сейчас в республике успешно реализуется более 300 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 43 млрд руб.

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