В Алнашском районе Удмуртии сгорел склад для хранения зерна

Причины инцидента и нанесенный ущерб устанавливаются. Фото: vk.com/gpsur

24 августа в Алнашском районе сгорел склад для хранения зерна, принадлежащий местному колхозу «Прогресс». Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы республики.

«Горело здание склада для хранения зерна, размерами 15x60 метров. Деревянные арки склада, не выдержав натиска огня, обрушились.», - говорится в сообщении.

Фото: vk.com/gpsur

Сообщение о возгорании поступило в 16:05. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС. В 16:28 пожар потушили.

Причины инцидента и нанесенный ущерб устанавливаются.

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