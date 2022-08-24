Реальные доходы жителей Удмуртии с начала года сократились на 3%

Больше всего денег жители Удмуртии тратили на мясо и алкоголь Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

По итогам первого полугодия 2022 года среднедушевые доходы жителей Удмуртии выросли на 12,9% и составили 28 014 рублей. Как сообщает Удмуртстат, всего жители региона получили 249,5 рублей доходов, что на 12,2% больше показателя за тот же период 2021 года.

При этом реальные доходы с учетом инфляции за рассматриваемый период уменьшились на 2,9%. Снижение этого показателя зафиксировано еще в 12 регионах ПФО, рост отмечен лишь в Татарстане.

«В среднем за месяц каждый житель республики большую часть своих доходов тратил на покупку товаров – 18,4 тыс. рублей (66%) и оплату услуг – 4,9 тыс. рублей (18%)», – говорится в сообщении.

Больше всего денег жители Удмуртии тратили на мясо – 1 246 рублей в месяц на каждого жителя, алкоголь — 1 222 рубля, а также на бензин — 1 133 рубля. Среди платных услуг лидируют коммунальные платежи – 1 292 рубля.

Сбережения жителей во вкладах увеличились на 10,6 млрд рублей. Задолженность населения по кредитам выросла на 7 млрд рублей.

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