В ДТП на улице Автозаводской в Ижевске пострадали 5 человек, в том числе 3 ребенка

Водитель грузовика при повороте налево на регулируемом перекрестке врезался во встречный автомобиль LADA Granta. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

23 августа у дома №6 по улице Автозаводской в Ижевске произошла дорожная авария с пятью пострадавшими. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 10:00 44-летний водитель грузовика BAW Fenix при повороте налево на регулируемом перекрестке врезался во встречный автомобиль LADA Granta под управлением 34-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» и четыре его пассажира: 35-летняя женщина, 9-летний мальчик, 6-летняя девочка и 14-летний подросток получили травмы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.

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